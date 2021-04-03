Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 16:05 CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM'de özel güvenlik görevlileri için 7 maddelik kanun teklifinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6068682caf3d2b36bf6abf33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler! Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada! İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kadıköy'deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü Sokağa çıkma yasağında İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!