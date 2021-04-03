  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde

CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM'de özel güvenlik görevlileri için 7 maddelik kanun teklifinde bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler!
Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok
İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada!
İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı
Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov
Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı
Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Kadıköy'deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü
Sokağa çıkma yasağında İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!