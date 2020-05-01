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  3. 01 Mayıs 2020 18:15

CHP'den AK Parti'ye ''Dolar 7 TL'' videosu

Doların 7 TL'nin üzerine çıkmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan dikkat çeken bir video yayımladı.

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