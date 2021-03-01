  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması

CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi davası hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Bu olayın en büyük azmettiricisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur." dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı
Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı
Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı!
Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı!
Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı
Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Hatay'da peş peşe 3 hortum!
Hatay'da peş peşe 3 hortum!
Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını
Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını
Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü!
Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü!
Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu
Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu
Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!
Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!