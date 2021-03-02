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  4. CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt

CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur” sözlerine videolu yanıt geldi.

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