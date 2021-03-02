Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt 02 Mart 2021 Salı Saat: 18:35 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur” sözlerine videolu yanıt geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603e5b42f8042b5ef97ce373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kızdıracak sözler! Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı İstanbul'da korkutan yangın! Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı! Müge Anlı'dan olay gaf: Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok! Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Bahçeli'den erken seçim açıklaması FETÖ'ye peş peşe operasyon: Onlarca gözaltı var!