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CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu

Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle Rize'de çelenkli protesto yapıldı.

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