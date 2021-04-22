Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 21:00 Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle Rize'de çelenkli protesto yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6081b9d7ee4c7e69982b1a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak Rize'deki vakalarda dikkat çeken detay! Yerli kripto borsası Thodex'e 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması! Koronavirüste korkutan tablo! Son iki ayda üç kat arttı İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de