Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 08:45 CHP’nin resmi Twitter hesabından “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notuyla bir video paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606800f6d8989b1bfc529ef7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de Kongre Binası önünde saldırı Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha! Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!