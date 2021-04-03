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  4. CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu

CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu

CHP’nin resmi Twitter hesabından “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notuyla bir video paylaşıldı.

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