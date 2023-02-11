Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den deprem paylaşımı CHP'den deprem paylaşımı 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:20 CHP’nin sosyal medya hesabında; “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Başın sağ olsun Türkiye’m” başlıklı deprem bölgesinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e733a4f504fe78f304df93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar Türkiye kan ağlıyor, TRT Diyarbakır'da dizi çekiminde! Rönesans Rezidans’ın enkazında ‘yaşam’ belirtisi Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ yuhalandı ''116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun'' ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi Kendisini depremzede olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı 116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş