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CHP'den deprem paylaşımı

CHP’nin sosyal medya hesabında; “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Başın sağ olsun Türkiye’m” başlıklı deprem bölgesinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

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