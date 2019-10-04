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  3. 04 Ekim 2019 21:30

CHP'den Devlet Bahçeli'ye sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine CHP'den cevap geldi.

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