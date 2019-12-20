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  3. 20 Aralık 2019 18:35

CHP’den Erdoğan'a videolu gönderme: Kim yalancı, kim hain ?

CHP resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tank Palet Fabrikası’nın satışına dair "Kim yalancı kim hain ?" sorusunu yöneltti.

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