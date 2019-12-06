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  3. 06 Aralık 2019 18:45

CHP'den Erdoğan'a videolu soru: Şimdi ne diyecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bingöl’ün Adaklı ilçesinde hasta eşini sırtında taşıyarak hastaneye götürmeye çalışan Ali Direk'in görüntülerini paylaşarak Erdoğan'a seslendi.

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İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı
İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı
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Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada
Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada
Video Galeri
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AK Partili belediye eşini sırtında taşıyan vatandaşı isyan ettirdi
Video Galeri
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Video Galeri
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Video Galeri
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