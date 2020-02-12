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  3. 12 Şubat 2020 16:00

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü ilan ettiği konuşmasını eleştiren CHP'li Tuncay Özkan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt verdi.

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