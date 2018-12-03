CHP’den İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama
03 Aralık 2018 16:45
CHP’den İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul’daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin İstanbul’da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti...