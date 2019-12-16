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  3. 16 Aralık 2019 16:55

CHP'den Kanal İstanbul tepkisi: ''Kanal İstanbul değil Kanal Katar''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul'un çevresindeki arazilerin Şeyha Moza tarafından alındığı iddialarına ilişkin, "Kanal İstanbul aslında Katar İstanbulmuş" dedi.

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