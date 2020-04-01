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  3. 01 Nisan 2020 17:40

CHP'den karantinadaki vatandaşlar için talimat verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karantina uygulanan yerlerde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına yönelik araştırma yapılması talimatı verdi.

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