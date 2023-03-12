Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz 12 Mart 2023 Pazar Saat: 22:45 Güncelleme: 12 Mart 2023 Pazar 22:45 CHP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı gün parti Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640e2bd1a4f0a942fd6c4183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler