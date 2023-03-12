CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz

CHP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı gün parti Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı.

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