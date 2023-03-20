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  4. CHP'den Muharrem İnce açıklaması: ''Aday olsa da...''

CHP'den Muharrem İnce açıklaması: ''Aday olsa da...''

CHP'li Özgür Özel, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığı için "Sayın İnce aday da olsa ilk turda açık bir farkla kazanacağız" dedi.

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