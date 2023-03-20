Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den Muharrem İnce açıklaması: ''Aday olsa da...'' CHP'den Muharrem İnce açıklaması: ''Aday olsa da...'' 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 08:05 CHP'li Özgür Özel, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığı için "Sayın İnce aday da olsa ilk turda açık bir farkla kazanacağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6417e98f4bc9e95d65096853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi