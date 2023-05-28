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  4. CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık

CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi.

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