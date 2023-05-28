Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 19:25 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 19:25 CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647380737ff8ff55631f8003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var Türkiye'nin gururu Merve Dizdar yurda döndü Oyunu kullanan soluğu denizde aldı Oy kullanılan okulda fare paniği Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık'' HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu pusulayı düşürdü, oyu belli oldu