Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 13:31 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 13:31 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşcıer, açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile Türkiye İstatistik Kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a409ce5fea4b38a0e3923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar: ''Araba da, kızlar da yalan oldu'' İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İstanbul trafiğinde sıradan bir gün: Yol verme kavgası kamerada O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu... Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''