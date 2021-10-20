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  4. CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp''

CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enflasyon yüzde 19,5. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor" diyerek AK Partililere "Cumhurbaşkanı'nı enflasyona ezdirmeyin, çok ayıp" dedi.

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