Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 22:10 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enflasyon yüzde 19,5. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor" diyerek AK Partililere "Cumhurbaşkanı'nı enflasyona ezdirmeyin, çok ayıp" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6170699c8633bd213c3d7fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı AK Partili seçmenler Ali Babacan'a tepki yağdırdı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı Son ankette İYİ Parti sürprizi Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor