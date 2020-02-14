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  3. 14 Şubat 2020 17:55

CHP'li Aygun'dan depreme karşı kenevir önerisi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kenevirden üretilen tuğlalar ve malzemelerin çok dayanıklı olduğunu depreme karşı kullanılabileceğini söyledi.

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