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  3. 21 Mayıs 2019 23:50

CHP’li Belediye Başkan Yardımcısına saldırı anı güvenlik kamerasında 

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle kolu kırılan Başkan Yardımcısı Koç hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan...

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