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  3. 14 Mayıs 2017 16:45

CHPli belediye başkanına yumruklu saldırı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın pazar yeri ziyareti sırasında, selfie (özçekim) bahanesiyle yanına gelen bir şahıs, Gürkan'a yumurtalı saldırıda bulundu. Sol gözünden ağır darbe alan Gürkan, hastaneye kaldırıldı.

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