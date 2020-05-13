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  3. 13 Mayıs 2020 00:50

CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma!

Burdur Belediyesi tarafından kurulan maske üretim atölyesi 200 bin maske üreterek dağıtımını gerçekleştirildi. Burdur Valiliği üretilen maskeler ve atölye için araştırma başlattı.

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