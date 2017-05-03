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  3. 03 Mayıs 2017 20:15

CHPli Bingöl: “Bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek” dedi.

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