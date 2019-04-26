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  3. 26 Nisan 2019 13:48

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçim sürecinin öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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