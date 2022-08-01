Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7db672c2b2437b7763533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı! Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi