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CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı

Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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