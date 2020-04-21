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  3. 21 Nisan 2020 17:55

CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan'a sert sözler !

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan paraları hatırlatarak tepki göçsterdi.

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