  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2019 20:25

CHP’li Erdoğdu’nun evi mühürlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden satın aldığı evi, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği iddiasıyla belediye tarafından mühürlendi.

Video Galeri
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı
Video Galeri
İstanbul'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü inşaata uçtu
İstanbul'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü inşaata uçtu
Video Galeri
İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi
İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi
Video Galeri
Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı
Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt
Video Galeri
CHP'den Erdoğan'a sert yanıt
CHP'den Erdoğan'a sert yanıt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM