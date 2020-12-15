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  3. 15 Aralık 2020 14:00

CHP'li Gürer'den ''rapçileri'' kıskandıracak performans

TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde, CHP’li Ömer Fethi Gürer, 40 saniyelik konuşma süresine 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırarak ilginç bir rekora imza attı.

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