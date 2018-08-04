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  3. 04 Ağustos 2018 11:08

CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbul'a talibim''

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için aday olduğunu açıkladı.

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