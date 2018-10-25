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  3. 25 Ekim 2018 10:34

CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbul'a talibim''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. Esenyurt'ta vatandaşlarla buluşan Tekin düzenlediği basın toplantısında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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