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  3. 01 Aralık 2018 15:32

CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da esnafı ziyaret etti

CHP'li Gürsel Tekin, yerel seçimler öncesi İstanbul'a esnafın sorunlarını dinledi.

Bilgin Pro
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