  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Aralık 2019 20:15

CHP'li İlhan Kesici, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ekonomi dersi verdi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2020 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, ekonomi dersi verdi.

Video Galeri
Didem Soydan'ın göğüs dekoltesi kendisini bile rahatsız etti
Didem Soydan'ın göğüs dekoltesi kendisini bile rahatsız etti
Video Galeri
Sosyal medya bu iş adamını konuşuyor !
Sosyal medya bu iş adamını konuşuyor !
Video Galeri
20 Aralık 2019 İllerimizde Üç Günlük Hava Durumu
20 Aralık 2019 İllerimizde Üç Günlük Hava Durumu
Video Galeri
MasterChef'e Acun Ilıcalı damgasını vurdu
MasterChef'e Acun Ilıcalı damgasını vurdu
Video Galeri
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı
Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı
Video Galeri
Okyanusta Türk gemisinde dehşet
Okyanusta Türk gemisinde dehşet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM