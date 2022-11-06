Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...'' CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...'' 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:40 CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığına ait yatıyla boğaz turu attığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6367ff933cb7a9486a5e9247" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik'' Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü Van'da PKK'ya dev operasyon