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  4. CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...''

CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...''

CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığına ait yatıyla boğaz turu attığını iddia etti.

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