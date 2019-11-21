  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Kasım 2019 01:40

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan ''Erdoğan'lı'' çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir video ile çağrıda bulundu.zerinden seslendi.

Video Galeri
İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü
İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü
Video Galeri
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar
Video Galeri
Gizli ihale pazarlığı kamerada! Çok sayıda gözaltı var
Gizli ihale pazarlığı kamerada! Çok sayıda gözaltı var
Video Galeri
Alevlerin içine dalıp kurtardı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Alevlerin içine dalıp kurtardı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Video Galeri
TBMM’de ortalığı karıştıran terör tartışması
TBMM’de ortalığı karıştıran terör tartışması
Video Galeri
Anaokulunda şiddet! Minik çocuğun vücundaki izler şoke etti
Anaokulunda şiddet! Minik çocuğun vücundaki izler şoke etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM