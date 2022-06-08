CHP’li Kaya: ''Devletin Valisi Kaymakamı iktidar partisinin propagandasını yapamaz''

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya “Valiler, kaymakamlar, bürokratlar AKP’nin il ve ilçe başkanları değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi, kaymakamı ve bürokratlarıdır. Devletin bürokratları, iktidar partilerinin propagandasını yapmak, toplantılar düzenlemek için o koltukları işgal edemezler. İktidarlar değişir hesap sorulur!” dedi.

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