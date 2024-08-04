Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 15:40 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:40 CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te mitingde fıstıkçıların sorunlarını anlatırken, yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af76a9d7674655db0a02f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL