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  4. CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği

CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği

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CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te mitingde fıstıkçıların sorunlarını anlatırken, yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti.

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