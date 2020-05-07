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  3. 07 Mayıs 2020 00:00

CHP'li milletvekilinden Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dolar ve Avro'daki durdurulamayan artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı.

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