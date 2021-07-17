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  4. CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret

CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret etti.

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