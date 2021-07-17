Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 13:15 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f2adbd573c5d7c7f702373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te Zeynep Casalini bayramda Redcet'te Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında Rize'de selin evi yıktığı an kamerada! Korkunç görüntü ''Bu yatır benim'' deyip içine girip yattı Kılıçdaroğlu: ''Suriyeli kardeşlerimizle helalleşeceğiz'' Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: ''O mikrofonu alır sana...'' Yeni evli çift sokak ortasında birbirine girdi! Neden düğün masrafları