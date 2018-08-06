CHP’li muhaliflerden Genel Merkez önünde oturma eylemi
06 Ağustos 2018 13:00
CHP’li muhaliflerden Genel Merkez önünde oturma eylemi
CHP’de kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle verilen imzaları inceleyen Genel Merkez, imza sayısına ilişkin nihai kararını bugün açıklayacak. Öte yandan kurultay için imza veren delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, önceki kurultayda...