  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Ağustos 2018 13:00

CHP’li muhaliflerden Genel Merkez önünde oturma eylemi

CHP’de kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle verilen imzaları inceleyen Genel Merkez, imza sayısına ilişkin nihai kararını bugün açıklayacak. Öte yandan kurultay için imza veren delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, önceki kurultayda...

Bilgin Pro
Video Galeri
Ralli ve drift gösterisi nefes kesti
Ralli ve drift gösterisi nefes kesti
Video Galeri
Tulum ve gayda buluşması coşturdu
Tulum ve gayda buluşması coşturdu
Video Galeri
3. havalimanının yüzde 94’ü tamamlandı
3. havalimanının yüzde 94’ü tamamlandı
Video Galeri
Cüneyt Arkın’ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cüneyt Arkın’ın sağlık durumu hakkında açıklama
Video Galeri
Haluk Levent hem coştu hem coşturdu
Haluk Levent hem coştu hem coşturdu
Video Galeri
Korkunç kaza güvenlik kamerasında
Korkunç kaza güvenlik kamerasında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM