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  4. CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi''

CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi''

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım için "Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, ‘Keçiören olabilir’ dedi, CHP’den aday olmak istedi" dedi.

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