Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Özel: ''Burunlarından fitil fitil getireceğiz!'' CHP'li Özel: ''Burunlarından fitil fitil getireceğiz!'' 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 14:20 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu mahkemenin gecikmesine kimse sevinmesin geciktikçe daha özgür bir Türkiye’ye yaklaşıyoruz. Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d075fffd50a35b440f70d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek Komandolar bile onu arıyordu... Minik kız çocuğu Kıymet bulundu İtalyan spiker yayına iç çamaşırsız çıkınca olanlar oldu Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: 3'üncü doz hangi aşı olmalı ? Çocukların kavgasına aileler karıştı; ortalık savaş alanına döndü Tuğba Ekinci'den Avşar ve Çilingiroğlu için olay sözler: ''Ne enayi kadınlar var'' Müsilaj Ege’ye doğru ilerliyor... Kabus böyle görüntülendi! Karakolda şüpheli ölüm: Güvenlik amirinin son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da ''yan baktın'' dehşeti kamerada! Kurşun yağdırdı...