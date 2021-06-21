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CHP'li Özel: ''Burunlarından fitil fitil getireceğiz!''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu mahkemenin gecikmesine kimse sevinmesin geciktikçe daha özgür bir Türkiye’ye yaklaşıyoruz. Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız” dedi.

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