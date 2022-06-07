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  4. CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı

CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'daki dava öncesinde bir açıklama yapana CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonraki adımlar 6284’e, nafakaya, medeni hukukun bütün kazanımlarına karşı atılacaktır. Bunun için bu mücadele siyasi mücadele değildir. Bu bir hak mücadelesidir. Bunun partisi olmaz” diye...

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