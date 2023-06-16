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  4. CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim''

CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim''

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayıp istifa eden Abdullatif Şener'e tepki gösterdi. Özel, ''İçim acıyarak, kanım donarak izledim'' diye konuştu.

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