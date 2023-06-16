Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 17:50 CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayıp istifa eden Abdullatif Şener'e tepki gösterdi. Özel, ''İçim acıyarak, kanım donarak izledim'' diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c76af121da70457264cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı