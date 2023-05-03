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  4. CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi

CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi

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Habertürk'te canlı yayına '1 saat için' çağrılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in programı 34'üncü dakikada sonlandırıldı.

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