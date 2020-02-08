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  3. 08 Şubat 2020 00:25

CHP'li Özkan'dan Erdoğan'a tarihi hatırlatma

Hatay'da "çocuklarım aç" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı konuşmayı paylaştı.

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