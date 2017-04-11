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  3. 11 Nisan 2017 17:20

CHPli Selin Sayek Böke selayı ezan sandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ordu’nun Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde konuşurken bir kişinin vefatını haber veren sela okundu. Konuşmasına ara veren Böke, sela bitince "Allah kabul etsin" dedi.

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