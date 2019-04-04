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  3. 04 Nisan 2019 20:33

CHP'li Tanal canlı yayında A Haber'i düzeltti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ümraniye'de canlı yayında yanlış bilgi veren A Haber muhabirini böyle düzeltti.

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