Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:25 CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc8051c5e1066308199bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var