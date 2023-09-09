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CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı

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CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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