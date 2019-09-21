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  3. 21 Eylül 2019 09:00

CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya çağırdı

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